"Наш теннис": в Астане прошел чемпионат Казахстана по теннису на колясках

В 2022 году казахстанская федерация взяла курс на популяризацию и развитие тенниса на колясках и адаптивного тенниса в Республике. Так в Астане прошел уже второй по счету чемпионат страны по теннису на колясках, сообщает Zakon.kz.

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Теннис на колясках является официальным паралимпийским видом спорта, соревнования по этому направлению проводятся на всех четырех турнирах серии "Большого шлема". Международная федерация тенниса также организует регулярный тур соревнований для теннисистов-колясочников – ITF Wheelchair Tennis Tour.

В первенстве Казахстана приняли участие более 30 спортсменов из 7 регионов страны: Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе, Актау и Уральск. По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная для участия в международных турнирах.

"Национальный чемпионат — главный старт сезона в любом виде спорта, по его итогам формируется национальная сборная страны. Второй по счету чемпионат республики прошел отлично, хотелось бы отметить положительную динамику по уровню игры и количеству участников по сравнению с прошлым годом. Победители и призеры были награждены памятными подарками, медалями, кубкам, дипломами и денежными премиями. В Казахстане теннис на колясках развивается семимильными шагами и, я более чем уверен, что к 2027 году наши спортсмены примут участие в Паразиатских играх, а в 2028 году в Паралимпийских играх", – отметил куратор департамента инклюзивного развития федерации тенниса Казахстана Сергей Селиванов. Сергей Селиванов

Результаты II чемпионата РК по теннису на колясках:

Пары, мужчины:

1 место – Старыгин Ф. (Караганда)/Быков Е. (Караганда)

2 место – Шонгарин А. (Актобе)/ Неязов Д. (Актобе)



3 место – Алиакпаров Д. (Астана)/Нурлыбек К. (Астана)



Пары, женщины:

1 место – Жетпиисова А. (Караганда)/Бутимбаева А. (Караганда)



2 место – Айдарханова С. (Астана)/ Бердешева А. (Актобе)



3 место – Асаубаева А. (Караганда)/ Турсунова А.(Караганда)

16+ мужчины:

1 место – Дастан Неязов (Актобе)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

2 место – Нурлыбек Кайнар (Астана)



3 место – Динмухаммед Алиакпаров (Астана)

16+ женщины:

1 место – Айшуак Жетпиисова (Караганда)

2 место – Айгуль Бердешева (Актобе)



3 место – Айжан Бутимбаева (Караганда)

14-15 лет юноши:

1 место – Иван Соловьёв (Алматы)

2 место – Назар Трофимов (Шымкент)



3 место – Мадияр Байкенов (Актобе)

14-15 лет девушки:



1 место – София Степанова (Астана)

2 место – Акбота Рысбекова (Астана)



3 место – Алтынай Казбекова (Астана).

Фото: ktf.kz

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