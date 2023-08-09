Расписание матчей третьего игрового дня женского "Мастерса" в Монреале

В Монреале (Канада) продолжается турнир категории WTA-1000 (хард). С 9 на 10 августа пройдут матчи второго круга в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

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В третий игровой день на канадские корты выйдут две представительницы Казахстана. Первая ракетка страны Елена Рыбакина доиграет перенесенный матч второго круга против американки Дженнифер Брэйди. Игра была остановлена из-за дождя в первой партии (6:6) на тай-брейке (4:2 в пользу Брэйди). Рыбакина и Брэйди проведут встречу на Центральном корте вторым запуском.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (лаки лузер, LL) во втором раунде встретится со знаменитой американской теннисисткой Джессикой Пегулой, занимающей третье место в мировом рейтинге. В очном противостоянии впереди Пегула (1:0). Между собой спортсменки играли в прошлом году в четвертьфинале "Мастерса" в Торонто. Тогда американка выиграла со счетом 6:3, 6:3.

Центральный корт. Начало матчей в 12:30 (22:30 по времени Астаны)

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Каролина Плишкова (Чехия)

Далее Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Дженнифер Брэйди (США) – 6:6 (2:4)

Далее Беатрис Аддад Майя (Бразилия, 11) – Лейла Фернандес (Канада, WC)

Не ранее 19:00 (05:00)

Петра Мартич (Хорватия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Далее Петра Квитова (Чехия, 7) – Камила Джорджи (Италия, Q)

Корт Rogers. Начало матчей в 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Кэти Бултер (Великобритания, Q) – Кори Гауфф (США, 6)

Далее Джессика Пегула (США, 4) – Юлия Путинцева (Казахстан, LL)

Не ранее 16:30 (02:30)

Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – Каролин Возняцки (Дания, WC)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Не ранее 19:00 (05:00)

Даниэль Коллинз (США, Q) – Мария Саккари (Греция, 8)

Далее Габриэла Дабровски/Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия) – Латиша Чань/Чжаоксюан Янг (Тайвань/Китай)

Корт №9. Начало матчей в 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Алисия Паркс (США, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария, 12)

Далее Анна Блинкова (Россия) – Дарья Касаткина (Россия, 10)

Далее Маяр Шериф/Слоан Стивенс (Египет/США) – Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд (Россия/Германия)

Далее Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) – Надя Киченок/Алисия Паркс (Украина/США)

Далее Мари Бузкова/Чжу Линь (Чехия/Китай) – Марина Стакушич/Кэрол Чжао (Канада, WC)

Корт №5. Начало матчей в 12:30 (22:30 по времени Астаны)

Людмила Самсонова (Россия, 15) – Чжен Цзинвен (Китай)

Далее Сорана Кырстя (Румыния) – Каролина Мухова (Чехия, 14)

Далее Ульрикке Эйкери/Ингрид Нил (Норвегия/Эстония) – Катержина Синякова/Луиза Стефани (Чехия/Бразилия, 3)

Далее Дезайр Кравчик и Деми Шуурс (США/Нидерланды, 5) – Каролина Мухова/Маркета Вондроушова (Чехия).

Ранее были представлены результаты второго игрового дня женского "Мастерса" в Монреале.