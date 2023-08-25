Видео: Себастьян Корда отыграл матчбол у Ришара Гаске в 1/4 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

33-й номер рейтинга ATP Себастьян Корда из США одолел француза Ришара Гаске, который занимает 57-ю строчку мировой классификации, в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме – 4:6, 6:1, 7:6(7), сообщает Zakon.kz.

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Длительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Она была второй в очном противостоянии игроков, первая также осталась за американцем.

В решающем сете Корда не подал на победу при счете 5:4, а на тай-брейке упустил два матчбола и отыграл один, прежде чем реализовать свою третью возможность.

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