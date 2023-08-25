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Себастьян Корда снялся с полуфинала турнира в Уинстон-Сейлеме из-за травмы

Себастьян Корда снялся с полуфинала турнира в Уинстон-Сейлеме из-за травмы Фото: atptour
33-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда отказался от участия в полуфинале хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), в котором должен был встретиться с чешским спортсменом Иржи Легечкой, сообщает Zakon.kz.

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Причиной снятия спортсмена с матча стала травма голеностопа.

"Это трудное решение. У меня были проблемы с голеностопом, и они никуда не исчезли. Надеюсь, в ближайшие пару дней станет лучше. Определенно, это непростое решение, но я думаю, что оно необходимо", – приводит слова Корды ATP Tour.

Напомним, в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме Корда обыграл 57-ю ракетку мира французского теннисиста Ришара Гаске со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7). Американский спортсмен повредил голеностоп в третьем сете этой встречи.

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