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Бен Шелтон: Надеюсь, я буду разрушительным

Бен Шелтон прокомментировал предстоящий матч с легендарным сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата США Фото: usopen.org
Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал предстоящий матч с легендарным сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата США. Ранее спортсмены между собой на корте не встречались, сообщает Zakon.kz.

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На пресс-конференции американский теннисист признался, что выиграть у Новака Джоковича будет очень сложно.

"Победить в матче с Новаком – очень сложная задача. Всякий раз, когда ты выходишь на матч с человеком, который множество раз выступал на таком уровне и выходил победителем, ты не можешь выбросить это из головы. Ты просто знаешь, насколько крепок и силен ментально и физически твой соперник. Так что мне определенно нужно подготовить план. Но у меня есть преимущество – Новак будет играть с кем-то, с кем прежде не встречался на корте. Думаю, что смогу предложить ему кое-что, чего, возможно, вы не увидите в обычном матче тура. Надеюсь, я буду разрушительным".Бен Шелтон

20-летний теннисист из США стал самым молодым американцем, дошедшим до стадии четвертьфинала Открытого чемпионата США, со времен Энди Роддика в 2003 году, а также первым полуфиналистом с 1992 года.

Кроме того, Бен Шелтон на этом US Open отличился самой скоростной подачей. В четвертом круге он выполнил два эйса со скоростью 239 км/ч.

Рекорд самой быстрой подачи турнира принадлежит американцу Энди Роддику, которую он выполнил в 2003 году (244 км/ч).

Ранее стало известно расписание десятого игрового дня US Open-2023. 

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