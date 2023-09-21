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Билли Джин Кинг: Именно ради нее мы боролись 50 лет

Билли Джин Кинг высказала свое мнение о восходящей звезде из США Кори Гауфф Фото: usopen.org
Легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг высказала свое мнение о восходящей звезде из США Кори Гауфф. 19-летняя уроженка города Делрей-Бич сенсационно выиграла у Арины Соболенко в финале US Open-2023, сообщает Zakon.kz.

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Билли Джин Кинг отметила, что Кори Гауфф обладает огромной внутренней силой характера.

"Наблюдая за Кори, я думаю, что именно ради нее мы боролись 50 лет. Она такая сила, это идет от ее бабушки. Ее бабушка была первым темнокожим ребенком, который пошел в школу для белых в Делрэе. Когда ты слышишь такое от бабушки, это невероятная сила. Я хочу, чтобы она была счастлива, была номером один. За ней очень интересно наблюдать, она прекрасная спортсменка", – приводит слова Кинг The Tennis Letter.

Кори Гауфф стала самой молодой американкой, выигравшей турнир серии "Большого шлема" в одиночном разряде у женщин в нынешнем столетии. 19-летняя теннисистка в финале Открытого чемпионата США одержала победу над Ариной Соболенко из Беларуси со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Самой молодой американкой, выигравшей турнир серии "Большого шлема" является Серена Уильямс. Легендарная теннисистка победила на US Open-1999 в возрасте 18 лет.

Благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате США Кори Гауфф поднялась на третье место в мировом рейтинге.

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