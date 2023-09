Билли Джин Кинг: Именно ради нее мы боролись 50 лет

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Билли Джин Кинг отметила, что Кори Гауфф обладает огромной внутренней силой характера.

Кори Гауфф стала самой молодой американкой, выигравшей турнир серии "Большого шлема" в одиночном разряде у женщин в нынешнем столетии. 19-летняя теннисистка в финале Открытого чемпионата США одержала победу над Ариной Соболенко из Беларуси со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Billie Jean King says Coco Gauff is the reason she fought so hard 50 years ago:



“When I see her, she's the reason we fought so hard 50 years ago. I think she's such a force. It comes from her grandmother. Her grandmother was the first Black child to go to an all-white school in… pic.twitter.com/iMHfL8ihiS