Билли Джин Кинг: Именно ради нее мы боролись 50 лет

Легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг высказала свое мнение о восходящей звезде из США Кори Гауфф. 19-летняя уроженка города Делрей-Бич сенсационно выиграла у Арины Соболенко в финале US Open-2023, сообщает Zakon.kz.

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Билли Джин Кинг отметила, что Кори Гауфф обладает огромной внутренней силой характера.

"Наблюдая за Кори, я думаю, что именно ради нее мы боролись 50 лет. Она такая сила, это идет от ее бабушки. Ее бабушка была первым темнокожим ребенком, который пошел в школу для белых в Делрэе. Когда ты слышишь такое от бабушки, это невероятная сила. Я хочу, чтобы она была счастлива, была номером один. За ней очень интересно наблюдать, она прекрасная спортсменка", – приводит слова Кинг The Tennis Letter.

Кори Гауфф стала самой молодой американкой, выигравшей турнир серии "Большого шлема" в одиночном разряде у женщин в нынешнем столетии. 19-летняя теннисистка в финале Открытого чемпионата США одержала победу над Ариной Соболенко из Беларуси со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Billie Jean King says Coco Gauff is the reason she fought so hard 50 years ago:



“When I see her, she's the reason we fought so hard 50 years ago. I think she's such a force. It comes from her grandmother. Her grandmother was the first Black child to go to an all-white school in… pic.twitter.com/iMHfL8ihiS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 20, 2023

Самой молодой американкой, выигравшей турнир серии "Большого шлема" является Серена Уильямс. Легендарная теннисистка победила на US Open-1999 в возрасте 18 лет.

Благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате США Кори Гауфф поднялась на третье место в мировом рейтинге.

Ранее на турнире WTA-1000 в Мексике определились все четвертьфиналистки.