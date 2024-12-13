"Количество эйсов уменьшилось": Бублик – о проблеме новых мячей

Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz

33-я ракетка мира Александр Бублик высказался о проблеме новых мячей, которыми играют в профессиональном Туре. Лидер мужской сборной Казахстана заявил, что увеличенный диаметр теннисного снаряда ухудшил эффективность подач у многих теннисистов, сообщает Zakon.kz.



"Вы наверняка десять тысяч раз слышали об увеличении диаметра мячей. Главный амбассадор проблем с мячами в теннисе это Даниил Медведев – самый умный и скрупулезный, на мой взгляд, игрок в Туре после, наверное, Новака Джоковича. Даня ко всему подходит с умом, не допускает погрешностей. Говорю это, поскольку очень хорошо его знаю и много общаюсь. Поэтому когда он что-то утверждает, то знает, о чём говорит. Это я могу что-то сказать на корте не подумав, а Медведев так не делает. Абсолютно с ним согласен, что из-за мячей всё изменилось. Настолько, что количество эйсов драматично уменьшилось. Возьму для примера собственные подачи на вылет. В 2021-м у меня было 870 эйсов, в 2022-м – около 700, в 2023-м и в 2024-м – по 500. Стал ли я хуже подавать? Нет, в этом плане, поверьте, ничего не поменялось. И у других тоже. Так что делайте выводы", – цитирует Бублика Olympics. Ранее президент АТР Андреа Гауденци заявил о решении проблемы с мячами в мужском туре. Глава ATP отметил, что ассоциация не сможет повлиять на качество мячей на турнирах "Большого шлема".

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