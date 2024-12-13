Французский "великан" получил награду от АТР

31-я ракетка мира 21-летний французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар назван самым прогрессирующим игроком года по версии ATP Awards 2024, сообщает Zakon.kz.

В сезоне-2024 Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) и ATP-250 в Лионе (Франция), вышел в четвертый круг Уимблдона и поднялся с 205-й строчки рейтинга на 30-ю.

"Очень рад получить награду "Прогресс года". Это был хороший год для меня и моей команды. Теперь мы с нетерпением ждем 2025 года", – приводит слова Мпетчи Перрикара официальный сайт ATP.

В этой номинации француз обошел британца Джека Дрейпера, чеха Томаша Махача и Алехандро Табило из Чили.

Рост Джованни Мпетчи Перрикари составляет два метра и три сантиметра. В мае этого года восходящая звезда французского тенниса обыграл лидера мужской сборной Казахстана Александра Бублика в полуфинале турнира АТР 250 в Лионе (6:4, 7:5). По ходу того матча Бублик назвал Джованни "огромным мужиком, бегающим по всему корту как Надаль".

Ранее 34-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини получил награду "Камбэк года" по версии ATP Awards 2024.