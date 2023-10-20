Жибек Куламбаева вышла в финал турнира во Франции

В Шербур-ан-Котенене (Франция) проходит турнир категории ITF 50. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка в паре с польской теннисисткой Мартыной Кубкой одержали победу над дуэтом Мари Бенуа (Бельгия)/Тифани Леметр (Франция). Первый сет встречи завершился со счетом 6:2 в пользу Куламбаевой и Кубки, во второй партии при счете 4:2 бельгийско-французская пара снялась с турнира. Таким образом, Куламбаева и Кубка вышли в финал на отказе соперниц (6:2, 4:2).

В решающем матче казахстанско-польский дуэт, который получил первый номер посева, сыграет с тандемом Ясмин Мансури (Франция)/Лара Солден (Бельгия).

В одиночном разряде турнира во Франции Жибек Куламбаева показала менее успешный результат, проиграв в первом же круге француженке Дайане Мартынов.

Ранее другая казахстанская теннисистка Анна Данилина потерпела поражение на турнире WTA-250.

