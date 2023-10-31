Видео: Новак Джокович принял участие в церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал почетным гостем церемонии вручения "Золотого мяча" – приза лучшему футболисту мира, которая прошла в парижском театре Шатле, сообщает Zakon.kz.

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Новак Джокович отметил, что впервые принял участие в церемонии вручения "Золотого мяча".

Приятно использовать возможность находиться в Париже. Я никогда не посещал церемонию вручения "Золотого мяча". Мне очень нравится тут. Я большой поклонник футбола. Футбол – самый популярный вид спорта. Я рос, смотря и играя в футбол, а мой отец некоторое время был профессиональным футболистом. Я очень рад быть здесь. Новак Джокович

Также легендарный теннисист ответил на вопрос, у какого сербского футболиста получится выиграть "Золотой мяч".

Ахаха, не знаю, но было бы здорово, чтобы это случилось. У нас сейчас отличное поколение, а Александар Митрович – лучший бомбардир в истории сборной. Он великолепно играет. Тадич долгое время был капитаном "Аякса" и сборной Сербии, Сергей Милинкович-Савич – у нас есть отличные игроки. Надеюсь, они смогут достичь чего-то значимого на чемпионате Европы и мира, мы их поддерживаем. Но с такими игроками вокруг, как Месси, Холанд и Мбаппе очень тяжело выиграть "Золотой мяч". Новак Джокович

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Первый номер мирового рейтинга приехал в Париж еще несколько дней назад, он готовится вернуться на корт впервые после победы на US Open-2023 и выступления на групповом этапе Кубка Дэвиса. Новак примет участие в последнем в этом сезоне турнире серии "Мастерс", который стартовал в Берси. Серб пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Лучшим игроком по версии France Football стал нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси.



Ранее Новак Джокович и Карлос Алькарас провели совместную тренировку пред стартом "Мастерса" в Париже.