Видео: Новак Джокович принял участие в церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже

Новак Джокович отметил, что впервые принял участие в церемонии вручения "Золотого мяча".

Также легендарный теннисист ответил на вопрос, у какого сербского футболиста получится выиграть "Золотой мяч".

👋🎾 @DjokerNole ! Novak Djokovic is in Paris with us! #ballondor pic.twitter.com/0FObwEfkkB