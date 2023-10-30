Видео: Новак Джокович и Карлос Алькарас провели совместную тренировку пред стартом "Мастерса" в Париже

Лидеры мирового рейтинга Новак Джокович и Карлос Алькарас провели открытую тренировку на кортах "Мастерса" в Париже. Представлено видео, сообщает Zakon.kz.

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Также второй номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас поделился совместной фотографией с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.

Карлос Алькарас подписал пост в социальной сети: "Я в Париже! Отличная тренировка с Новаком Джоковичем сегодня. Вперед!".

Новак Джокович и Карлос Алькарас начнут выступление на французском "тысячнике" со второго круга, пропуская первый. Сербский теннисист во втором раунде сыграет либо со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем, либо с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Испанец же может встретиться с россиянином Романом Сафиуллиным или французом Александром Мюллером.





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