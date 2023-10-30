Видео: Новак Джокович и Карлос Алькарас провели совместную тренировку пред стартом "Мастерса" в Париже
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Также второй номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас поделился совместной фотографией с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.
Карлос Алькарас подписал пост в социальной сети: "Я в Париже! Отличная тренировка с Новаком Джоковичем сегодня. Вперед!".
I'm in Paris! 🇫🇷 Great practice with @DjokerNole today! 🤝🏻 Vamos! 🤩🔝 @RolexPMasters pic.twitter.com/Z6dFMcBNlO— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) October 29, 2023
Новак Джокович и Карлос Алькарас начнут выступление на французском "тысячнике" со второго круга, пропуская первый. Сербский теннисист во втором раунде сыграет либо со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем, либо с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Испанец же может встретиться с россиянином Романом Сафиуллиным или французом Александром Мюллером.
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