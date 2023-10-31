Обладателем "Золотого мяча" 2023 года стал Месси

Лучшим игроком по версии France Football стал нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает Zakon.kz

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Церемония награждения прошла в театре "Шатле" в Париже.

Аргентинец за свою карьеру в восьмой раз удостоился данной награды, побив собственный рекорд.

Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Впервые в истории приз получил футболист, на момент вручения награды выступающий не в европейском клубе.

Прошлый сезон Месси провел в "Пари Сен-Жермен", с которым во второй раз стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В сезоне-2022/23 игрок в 41 матче забил 21 гол и отдал 20 голевых передач. С 2003 по 2021 год Месси выступал за испанскую "Барселону", с которой 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. На турнире в Катаре игрок провел семь матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи. Ранее в составе национальной сборной Месси становился победителем Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Америки 2021 года. В 2022 году Месси в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира в Катаре.

Вторым по итогам голосования стал Эрлинг Холанд, третьим - Килиан Мбаппе.

Вместе с тем премию лучшего молодого игрока года получил британец Джуд Беллингем, игравший за дортмундскую "Боруссию" и перешедший летом в мадридский "Реал". А приз Льва Яшина для вратарей также ушёл аргентинцу - Эмилиану Мартинесу, выступающему за "Астон Виллу" и свою сборную.

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты. С 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие - футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.