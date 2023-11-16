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Футболист итальянского "Торино" подарил футболку Даниилу Медведеву

Даниил Медведев встретился с футболистами футбольного клуба Торино Фото: atptour
В Турине (Италия) проходит Итоговый чемпионат АТР. Российский теннисист Даниил Медведев встретился с футболистами футбольного клуба "Торино". Его пришли поддержать вратарь Лукас Джемелло, полузащитник Самуэле Риччи и защитник Рауль Белланова, сообщает Zakon.kz.

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Полузащитник "Торино" Самуэле Риччи подарил свою игровую футболку Даниилу Медведеву после победы россиянина во втором туре группового этапа над Александром Зверевым.

Медведев в ответ на подарок признался, что пока не может отдать свою майку, так как ему нужно в них играть следующие матчи. Спортсмены сделали фото на фоне подписанной футболки итальянца.

"Я бы отдал тебе одну из моих футболок, но мне в них играть в следующем матче", – сказал Медведев.
Самуэле Риччи подарил свою игровую футболку Даниилу Медведеву

Фото: atptour

Заключительный матч красной группы Даниил Медведев – Карлос Алькарас состоится 17 ноября.

Ранее были представлены результаты и видеообзор четвертого игрового дня Итогового турнира.

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