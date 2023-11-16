Футболист итальянского "Торино" подарил футболку Даниилу Медведеву
Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.
Полузащитник "Торино" Самуэле Риччи подарил свою игровую футболку Даниилу Медведеву после победы россиянина во втором туре группового этапа над Александром Зверевым.
Медведев в ответ на подарок признался, что пока не может отдать свою майку, так как ему нужно в них играть следующие матчи. Спортсмены сделали фото на фоне подписанной футболки итальянца.
"Я бы отдал тебе одну из моих футболок, но мне в них играть в следующем матче", – сказал Медведев.
Фото: atptour
Заключительный матч красной группы Даниил Медведев – Карлос Алькарас состоится 17 ноября.
Ранее были представлены результаты и видеообзор четвертого игрового дня Итогового турнира.