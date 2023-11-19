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И снова Джокович - сербский теннисист вновь обыграл своего соперника Алькараса

И снова Джокович - сербский теннисист вновь обыграл своего соперника Алькараса Фото: ATP
В полуфинальном матче Итогового чемпионата АТР в Турине первая ракетка мира Новак Джокович обыграл своего вечного соперника - вторую ракетку испанца Карлоса Алькараса, Таким образом Джокович вышел в финал, сообщает Zakon.kz

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Встреча продолжалась 1 час 29 минут и закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Алькарас выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника.

Теперь Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, которые ранее выиграл у россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

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