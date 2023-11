И снова Джокович - сербский теннисист вновь обыграл своего соперника Алькараса

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Алькарас выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника.

Теперь Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, которые ранее выиграл у россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

JAW-DROPPING 🤯



Just an insane level between @carlosalcaraz & @DjokerNole!!! #NittoATPFinals pic.twitter.com/Qgy6nAsIMR