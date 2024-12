Популярная теннисистка повредила глаз перед важным соревнованием

В августе Эжени получила уайлд-кард на домашний "тысячник" в Торонто, но вылетела в первом круге квалификации. В мае дошла до четвертьфинала на турнире категории W-75 в Зефирхилсе. Неудивительно, что с таким багажом за 2024 год канадка заняла 1003 место в рейтинге WTA. И все же Бушар до сих пор остается одной из самых популярных теннисисток мира с 2,3 млн подписчиков в одной из соцсетей.

Как утверждает сама 30-летняя спортсменка, приоритеты слегка поменялись. Она не завершила профессиональную карьеру, но практически не уделяет ей внимание и посвящает себя другому виду спорта. Это стремительно набирающий популярность пиклбол, который представляет собой смесь из:

Во многом пикбол является выставочным видом спорта. На последней тренировке Эжени ушибла глаз.

Got hit in the eye with a pickleball during training today. It was a shank off my partner’s paddle straight into the eye 😵‍💫 Went to urgent care and have a scratched cornea. The things we do for this sport! 🥒 Will be healed in a matter of days 🫶🏼 pic.twitter.com/65FpPJtmb0