Кубок Дэвиса: сборная Австралии оказалась сильнее команды Чехии в 1/4 финала

В первой игре противостояния Томаш Махач вывел сборную Чехии вперед. 78-й номер мирового рейтинга обыграл австралийца Джордана Томпсона (58 АТР) со счетом 6:4, 7:5.

Во втором матче дня Алекс Де Минаур сравнял счет во встрече – 1:1. 12-я ракетка мира в трех сетах одолел чеха Иржи Лехечку (31 АТР) со счетом 4:6, 7:6, 7:5.

В решающей игре австралийский дуэт Мэттью Эбден и Макс Пёрселл обыграл Иржи Легечку и Адама Павлашека – 6:4, 7:5. Эта победа стала 200 в истории выступлений команды с Зеленого континента на Кубке Дэвиса. Стоит отметить, Эбден и Пёрселл становились чемпионами Уимблдона-2022 в парном разряде.

