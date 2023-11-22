Ллейтон Хьюитт: Нужна уверенность, чтобы выступать под таким давлением

Капитан сборной Австралии по теннису, победитель 30 турниров ATP в одиночном разряде, экс-первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт высказался о готовности своей команды перед четвертьфинальным матчем Кубка Дэвиса против Чехии, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Матч 1/4 финала между командами Чехии и Австралии начнется сегодня, 22 ноября, в 21:00 по времени Астаны. Победитель этого противостояния сыграет с Финляндией. В прошлом году сборная Австралии дошла до финала Кубка Дэвиса, где уступила Канаде.

"В первую очередь они играют друг за друга, за остальную команду и технический персонал, но при этом они также играют за свою страну. Нужно быть уверенным, чтобы выйти на корт и выступать под таким давлением и ожиданиями, и парни могут это сделать", – цитирует Хьюитта пресс-служба Кубка Дэвиса.

Состав сборной Австралии: Алекс де Минор; Макс Пёрселл; Джордан Томпсон; Танаси Коккинакис; Мэттью Эбден.

Ранее действующие чемпионы канадцы проиграли Финляндии в четвертьфинале Кубка Дэвиса.