Кубок Дэвиса: действующие чемпионы канадцы проиграли Финляндии в четвертьфинале

В Малаге (Испания) стартовал Финал восьми Кубка Дэвиса. Сборная Канады, которая в прошлом году стала чемпионом, уступила команде Финляндии в 1/4 финала с общим счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

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В первой встрече ветеран канадцев Милош Раонич победил финна Патрикка Кауковалту со счетом 6:3, 7:5.





Во второй игре финн Отто Виртанен был сильнее Габриэля Диалло (6:4, 7:5).

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В парном разряде Виртанен с Харри Хелиоваарой выиграли у Вашека Поспишила и Алексиса Галарно со счетом 7:5, 6:3. В полуфинале финны сыграют с победителем матча между командами Чехии и Австралии.

Финляндия впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Это вторая скандинавская страна в полуфинале после Швеции в 2007 году.

Текущий розыгрыш Кубка Дэвиса продлится до 26 ноября. В 2022 году дружина Канады в финале Кубка Дэвиса выиграла у команды Австралии. Рекордсменом по победам на Кубке Дэвиса является сборная США. Американские теннисисты становились чемпионами 32 раза.

Ранее лидер мирового рейтинга Новак Джокович прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса.