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Рафаэль Надаль: Я надеюсь опять испытать эти нервы, чувства, страхи, сомнения

Рафаэль Надаль высказался о предстоящем возвращении в АТР тур Фото: atp
22-кратный чемпион "Больших шлемов" Рафаэль Надаль высказался о предстоящем возвращении в АТР тур. Испанский теннисист пропустил почти весь сезон 2023 года из-за травмы и планирует начать новый в Брисбене (Австралия), сообщает Zakon.kz.

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Турнир категории ATP-250 в австралийском Брисбене пройдет с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го. Известно, что в турнире также планируют принять участие Энди Маррей (Великобритания), Хольгер Руне (Дания), Григор Димитров (Болгария), Бен Шелтон (США).

Легендарный теннисист признался, что боялся анонсировать свое возвращение в тур.

"Я боялся что-нибудь анонсировать, ведь все-таки год не играл и перенес операцию на бедре. Но больше всего меня беспокоит не бедро, а все остальное. Считаю себя готовым, верю и надеюсь, что все будет складываться хорошо и я снова смогу наслаждаться игрой на корте. Прошло много времени, и прежде всего я надеюсь опять испытать эти нервы, чувства, страхи, сомнения. Я ожидаю от себя то, что не буду ничего ожидать. Это правда (усмехается). Мне нужно научиться не требовать от себя того, что я требовал на протяжении всей карьеры. Сейчас я на другом этапе, в другой ситуации, на неизведанной для себя территории. Я привык всегда требовать от себя максимум, а сейчас очень рассчитываю, что смогу этого не делать, а смогу принять тот факт, что сперва все будет очень непросто. Надо дать себе необходимое время и научиться прощать ошибки, которые с большой долей вероятности будут присутствовать поначалу. Но я точно знаю, что в не самом отдаленном будущем все может поменяться - если я сохраню мечту и силу духа, а организм не подведет", - отметил Надаль в видео, которое опубликовал в своих соцсетях.

Почти всю профессиональную карьеру Рафа борется с травмами. Ранее он мучился с серьезной травмой стопы, угрожавшей его карьере, два раза рвал мышцы живота и один раз сломал ребро. "Рафаэль живет с болью и болеутоляющими с 2005 года", – отметил Тони Надаль (дядя).

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На Australian Open-2023 он получил новое повреждение – травму левого бедра. Это случилось во втором круге против Маккензи Макдональда (США). В восьмом гейме второго сета 36-летний испанец дернулся за мячом, и ему явно стало больно.

После медицинского перерыва Надаль продолжил матч, хотя ноги у него не работали совсем – на подаче он не мог нормально выпрыгнуть в мяч, а если в разменах ему приходилось делать больше двух шагов, то сразу выпадал из позиции. В итоге Надаль проиграл – 4:6, 4:6, 5:7. Вероятно, Рафа продолжал матч только из упрямства или уважения к сопернику, или из надежды на чудо – потому что команда просила его сняться.


Ассоциация теннисистов-профессионалов представила видеообзор лучших розыгрышей Рафаэля Надаля на австралийских кортах. 

 

Ранее был представлен тест "хорошо ли вы знаете Рафаэля Надаля". 

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