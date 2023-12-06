Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Янник Синнер рассказал о планах на сезон 2024 года

Янник Синнер рассказал о планах на сезон 2024 года Фото: atp
Четвертая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер, ставший лучшим теннисистом года в Италии, рассказал о планах на следующий сезон, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В 2023 году Синнер оформил четыре титула: Атр-500 в Вене (Австрия), АТР-500 в Пекине (Китай), АТР-250 в Монпелье (Франция) и впервые выиграл "Мастерс" в Торонто. Также итальянский теннисист дошел до полуфинала Уимблдона-2023, сыграл в финале Итогового турнира ATP, а также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

"Ощущать давление – это честь, и это нужно воспринимать с улыбкой. 2024 год должен стать годом подтверждения. В этом сезоне победа на Кубке Дэвиса вызвала у меня массу эмоций. Возможно, мы не до конца осознавали, насколько это значимо для итальянцев. Для меня важно начать следующий сезон так же позитивно, как и последние месяцы 2023 года. Это будет еще один сезон, полный прекрасных эмоций", – приводит слова Синнера Tuttosport.

Ранее Янник Синнер и Жасмин Паолини стали лучшими теннисистами года в Италии. 

Читайте также

Тони Надаль: Рафа не думал о завершении карьеры, он не хочет уходить травмированным

Рафаэль Надаль воспользуется защищенным рейтингом для участия в Australian Open-2024

Ига Швёнтек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет

Пахита Амири
Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стали известны все участники "Финала четырех" Лиги чемпионов по футзалу
Стали известны все участники "Финала четырех" Лиги чемпионов по футзалу
Спортивные танцы Золото Мира
Казахстанская пара выиграла чемпионат мира по спортивным танцам
"Барыс" разгромно проиграл омскому "Авангарду"
"Барыс" разгромно проиграл омскому "Авангарду"
Футбол 6 Побед
"Арсенал" одержал шестую победу подряд в чемпионате АПЛ
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: