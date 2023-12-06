Янник Синнер рассказал о планах на сезон 2024 года

Четвертая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер, ставший лучшим теннисистом года в Италии, рассказал о планах на следующий сезон, сообщает Zakon.kz.

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В 2023 году Синнер оформил четыре титула: Атр-500 в Вене (Австрия), АТР-500 в Пекине (Китай), АТР-250 в Монпелье (Франция) и впервые выиграл "Мастерс" в Торонто. Также итальянский теннисист дошел до полуфинала Уимблдона-2023, сыграл в финале Итогового турнира ATP, а также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

"Ощущать давление – это честь, и это нужно воспринимать с улыбкой. 2024 год должен стать годом подтверждения. В этом сезоне победа на Кубке Дэвиса вызвала у меня массу эмоций. Возможно, мы не до конца осознавали, насколько это значимо для итальянцев. Для меня важно начать следующий сезон так же позитивно, как и последние месяцы 2023 года. Это будет еще один сезон, полный прекрасных эмоций", – приводит слова Синнера Tuttosport.

Ранее Янник Синнер и Жасмин Паолини стали лучшими теннисистами года в Италии.