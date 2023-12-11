Дмитрий Попко стал чемпионом турнира в Турции

В турецкой Анталии завершился турнир серии ITF M15. В одиночном разряде победу праздновал казахстанский теннисист Дмитрий Попко (504 АТР). Для игрока это второй титул в нынешнем сезоне, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче казахстанец встретился с представителем Узбекистана Сергеем Фоминым (728 АТР). Попко выиграл первый сет – 6:4, но уступил во втором – 3:6. В решающей третьей партии Дмитрий добился уверенной победы со счетом 6:2.

Всего в активе Дмитрия Попко 27 чемпионских титулов: 21 в одиночном и 6 в парном разрядах.

Ранее Григорий Ломакин выиграл турнир серии ITF в Египте.