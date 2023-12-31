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Рафаэль Надаль провел первый официальный матч после продолжительного перерыва

Рафаэль Надаль провел первый официальный матч после продолжительного перерыва Фото: atp
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль провел первый официальный матч после почти годовой паузы (347 дней). 22-кратный чемпион "Больших шлемов" вместе со своим тренером Марком Лопесом выступили в парном разряде турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче Надаль и Лопес (WC) со счетом 4:6, 4:6 проиграли австралийскому дуэту Джордан Томпсон/Макс Пёрселл. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. Лопес и Надаль ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Томпсона и Пёрселла 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Рафаэль Надаль вместе с Марком Лопесом становились победителями парного разряда теннисного турнира на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Тем временем определился соперник Рафаэля Надаля по первому кругу одиночного разряда турнира в Брисбене. Им стал чемпион US Open-2020, бывшая третья ракетка мира представитель Австрии Доминик Тим, который успешно преодолел квалификационный раунд.

Надаль лидирует в очных встречах с Тимом со счетом 9-6, при этом Доминик выиграл два последних матча в 2020 году.

Ранее был представлен тест "Хорошо ли вы знаете Рафаэля Надаля".

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