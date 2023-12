Рафаэль Надаль провел первый официальный матч после продолжительного перерыва

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

В стартовом матче Надаль и Лопес (WC) со счетом 4:6, 4:6 проиграли австралийскому дуэту Джордан Томпсон/Макс Пёрселл. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. Лопес и Надаль ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Томпсона и Пёрселла 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Smiles all round 😁



Max Purcell finally finds his way past Marc Lopez after some incredible reflexes from the Spaniard 🧱#BrisbaneTennis pic.twitter.com/Wz5hwq7Qse