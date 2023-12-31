Рафаэль Надаль провел первый официальный матч после продолжительного перерыва

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль провел первый официальный матч после почти годовой паузы (347 дней). 22-кратный чемпион "Больших шлемов" вместе со своим тренером Марком Лопесом выступили в парном разряде турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

В стартовом матче Надаль и Лопес (WC) со счетом 4:6, 4:6 проиграли австралийскому дуэту Джордан Томпсон/Макс Пёрселл. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. Лопес и Надаль ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Томпсона и Пёрселла 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Smiles all round 😁



Max Purcell finally finds his way past Marc Lopez after some incredible reflexes from the Spaniard 🧱#BrisbaneTennis pic.twitter.com/Wz5hwq7Qse — Brisbane International (@BrisbaneTennis) December 31, 2023

Рафаэль Надаль вместе с Марком Лопесом становились победителями парного разряда теннисного турнира на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Тем временем определился соперник Рафаэля Надаля по первому кругу одиночного разряда турнира в Брисбене. Им стал чемпион US Open-2020, бывшая третья ракетка мира представитель Австрии Доминик Тим, который успешно преодолел квалификационный раунд.



Надаль лидирует в очных встречах с Тимом со счетом 9-6, при этом Доминик выиграл два последних матча в 2020 году.

Ранее был представлен тест "Хорошо ли вы знаете Рафаэля Надаля".

