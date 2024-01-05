Елена Рыбакина прокомментировала матч против Анастасии Потаповой

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (4 WTA) поделилась эмоциями после четвертьфинального матча на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия). Четвертая ракетка мира провела всего одну партию против россиянки Анастасии Потаповой, сообщает Zakon.kz.

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При счете 4:1 в пользу Рыбакиной российская спортсменка Анастасия Потапова (28 WTA) взяла медицинский тайм-аут, а после первого сета (6:1) отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. До этой игры соперницы встречались между собой всего один раз – в 2018 году в четвертьфинале турнира в Риме победу праздновала Анастасия Потапова (7:5, 6:2). Таким образом, Елена Рыбакина сравняла счет в очном противостоянии (1:1).

В интервью на корте первая ракетка Казахстана призналась, что хотела бы выиграть иным образом.

"Определенно, это не та победа, которую я хотела бы одержать. Я желаю Анастасии скорейшего выздоровления. У нее вчера была по-настоящему тяжелая битва. Сегодня мне тоже не очень легко дался старт. Погода сегодня достаточно влажная. Я рада, что получила шанс сыграть очередной матч, но я хотела бы выиграть иным образом". Елена Рыбакина

Днем ранее Елена Рыбакина одержала блестящую победу над экс-первой ракеткой мира в парном разряде Элизе Мертенс. Наша теннисистка отдала сопернице лишь один гейм (6:1, 6:0). Как отмечает OptaAce, этот матч стал для Рыбакиной четвертым в карьере, в котором она проиграла лишь один гейм.