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Видеообзор матча Онс Жабер – Эмма Радукану
Фото: WTA
В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-500. Шестая ракетка мира Онс Жабер (Тунис) во втором круге обыграла британку Эмму Радукану со счетом 6:4, 6:1. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.
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Вторая "сеянная" вышла в четвертьфинал и сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, которая была сильнее польки Магды Линетт (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1).
Ранее на турнире WTA-500 в Абу-Даби определилась первая участница 1/4 финала.
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