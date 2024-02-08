Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видеообзор матча Онс Жабер – Эмма Радукану

Видеообзор матча Онс Жабер – Эмму Радукану Фото: WTA
В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-500. Шестая ракетка мира Онс Жабер (Тунис) во втором круге обыграла британку Эмму Радукану со счетом 6:4, 6:1. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Вторая "сеянная" вышла в четвертьфинал и сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя, которая была сильнее польки Магды Линетт (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1).

Ранее на турнире WTA-500 в Абу-Даби определилась первая участница 1/4 финала.

Читайте также

Сын чемпиона мира по футболу 1986 года Бурручага сотворил сенсацию на турнире АТР-250 в Аргентине

Елена Рыбакина намерена принять участие в "тысячнике" в Индиан-Уэллсе

На турнире WTA-500 в Абу-Даби определилась первая участница 1/4 финала

Пахита Амири
Абу-Даби
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дарья Касаткина одержала победу над представительницей США Эшлин Крюгер
На турнире WTA-500 в Абу-Даби определилась первая участница 1/4 финала
Какие казахстанские клубы получат деньги от УЕФА
Какие казахстанские клубы получат деньги от УЕФА
Бурручага сотворил сенсацию на турнире АТР-250 в Аргентине
Сын чемпиона мира по футболу 1986 года Бурручага сотворил сенсацию на турнире АТР-250 в Аргентине
ФК Байер провел 34 матча без единого поражения
34 матча без поражений: ФК "Байер" установил феноменальный рекорд
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: