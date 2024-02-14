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Елена Рыбакина уверенно вышла в следующий круг турнира в Дохе

Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг турнира в Дохе Фото: ktf.kz
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина выступила в третьем круге турнира WTA 1000 - Qatar Open 2024 в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

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Правда, на этот раз не обошлось без трех сетов. Она переиграла американку Эмму Наварро.

Первый Рыбакина закрыла без особых проблем 6-1. Во втором сете игра выравнивалась, однако Рабыкина на тай-брейке умудрилась отдать сет, ведя 4-0. Совершила две грубейшие ошибки, затем Эмма не сплоховала и несколькими виннерами добралась до сет бола. На сет боле казахстанка ошибалась, как итог 6-7. Однако в третьей партии Рыбакина уже не упустила преимущество в брейк и закрыла матч со счетом 6-1 6-7 6-4. 

Матч длился более двух часов. 

Это шестая победа подряд, после Australian Open.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина провела первый матч на турнире WTA 1000 в столице Катара Дохе. Рыбакина встретилась на корте с китайской теннисисткой Линь Чжу (57-й номер WTA). Игра завершилась уверенной победой теннисистки из Казахстана в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:1.

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Диана Абдуллаева
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