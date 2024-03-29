Энди Маррей снялся с турниров в Монте-Карло и Мюнхене

Титулованный британский теннисист Энди Маррей не выступит на апрельских турнирах в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы. У трехкратного чемпиона турниров "Большого шлема" диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки, сообщает Zakon.kz.

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Двукратный олимпийский чемпион Маррей травмировал левый голеностоп в матче третьего круга против Томаша Махача на "Мастерсе" в Майами. Эпизод произошел в десятом гейме решающего сета. После этого британец отыграл еще два гейма и тай-брейк – 7:5, 5:7, 6:7(5).

"После консультации с командой и медицинскими экспертами Энди Маррей принял решение пропустить турниры в Монте-Карло и Мюнхене. На данном этапе не ясно, как долго Энди будет выведен из строя. Он продолжает рассматривать варианты с медиками. Пропуск турниров расстроил Энди. Он подтвердил свое желание вернуться на корт как можно скорее", – написано в заявлении команды теннисиста.

Турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) пройдет с 7 по 14 апреля. Соревнования категории АТР-250 в Мюнхене (Германия) состоятся с 15 по 21 апреля.

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