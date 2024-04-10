"Тысячник" в Монте-Карло: кураж Димитрова и битва для датского вундеркинда

Миомир Кецманович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария). 10 апреля, 18:00 (время Астаны)





Ворвавшийся в топ-10 спустя шесть лет Григор Димитров, казалось, должен быть залететь в Монте-Карло на кураже. Но его первая победа получилась не очень убедительной.





В своем стартовом матче девятая ракетка мира должен был выносить Валентино Вашеро из второй сотни если не в одну калитку, то с минимальными потерями геймов. Но разгрома не вышло, в первом сете Димитров и вовсе провозился с соперником (7:5, 6:2). Возможно, стоит сделать скидку на то, что болгарин не играл на грунте почти год, и недели подготовки после "Мастерса" в Майами ему не хватило.





Его ближайший соперник, 24-летний Миомир Кецманович, занимающий в рейтинге АТР 66 место, напротив, матч первого круга провел достаточно легко, обыграв Маттео Берреттини (6:3, 6:1). Представитель Сербии считается крепким грунтовиком и может хорошо сыграть как на своей подаче, так и на приеме. Но вот стабильности ему не хватает. Кецманович мог бы добиваться лучших результатов, если бы не пасовал, выходя против топовых соперников.





Димитрова нельзя назвать профильным грунтовиком, скорее он универсален. Три года назад он легко обыграл Кецмановича на харде в двух сетах. Вероятнее всего, ему просто нужно набрать разгон на харде, чтобы адаптировать к низкой скорости свою агрессивную игру на задней линии.







