Елена Рыбакина встретилась с болельщиками и прессой в Штутгарте
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Также в рамках медиа дня Елена Рыбакина провела фотосессию и пообщалась с болельщиками.
Media day with @lenarybakina! 🥰#porschetennis #PTGP24 pic.twitter.com/Za1PYm1hCq— Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 17, 2024
Свой путь на турнире в Штутгарте первая ракетка Казахстана начнет со второго круга, пропуская стартовый. Первой соперницей Рыбакиной стала Вероника Кудерметова (№19, Россия), которая в упорной борьбе обыграла Барбору Крейчикову (№24, Чехия) со счетом 5:7, 6:4, 6:4.
В WTA туре Рыбакина встречалась с Кудерметовой трижды. В очном противостоянии Елена впереди – 3:0.
В прошлом сезоне Елена Рыбакина снялась с турнира в Штутгарте во втором раунде из-за травмы.
Ранее было представлено видео с тренировки Елены Рыбакиной на кортах Штутгарта.