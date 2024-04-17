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Елена Рыбакина встретилась с болельщиками и прессой в Штутгарте

Елена Рыбакина встретилась с болельщиками и прессой в Штутгарте Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина в Штутгарте приняла участие в автограф-сессии и других активностях от организаторов турнира WTA-500 Porsche Tennis Grand Prix, сообщает Zakon.kz.

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Также в рамках медиа дня Елена Рыбакина провела фотосессию и пообщалась с болельщиками.

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Свой путь на турнире в Штутгарте первая ракетка Казахстана начнет со второго круга, пропуская стартовый. Первой соперницей Рыбакиной стала Вероника Кудерметова (№19, Россия), которая в упорной борьбе обыграла Барбору Крейчикову (№24, Чехия) со счетом 5:7, 6:4, 6:4.

В WTA туре Рыбакина встречалась с Кудерметовой трижды. В очном противостоянии Елена впереди – 3:0.

В прошлом сезоне Елена Рыбакина снялась с турнира в Штутгарте во втором раунде из-за травмы.

Ранее было представлено видео с тренировки Елены Рыбакиной на кортах Штутгарта.

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