Казахстанская теннисистка не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Португалии

В португальском Оэйраше проходит турнир категории WTA-125 (грунт). Представительница Казахстана Жибек Куламбаева провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в 1/4 финала казахстанка в паре с французской теннисисткой Эстелль Кассино потерпели поражение от американского дуэта Кармен Корли / Ивана Корли со счетом 4:6, 1:6.

Продолжительность матча составила один час 13 минут. За это время казахстанско-французский тандем не смог подать навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-понт из трех.

Ранее Жибек Куламбаева в паре с Анной Данилиной обыграли сборную Японии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.