Анна Данилина вышла в финал турнира в Марокко

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с китаянкой Сюй Ифань пробилась в финал турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко), сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале Анна и Сюй одержали победу над японками Эри Ходзуми / Макото Ниномия в двух сетах 6:4, 6:4.

24 мая в решающем матче за титул Данилина и Ифань встретятся с четвертой парой соревнований, россиянками Яной Сизиковой и Ириной Хромачевой.

Ранее в четвертьфинале Анна и Сюй одержали волевую победу над британско-китайским дуэтом Хэрриет Дарт / Сю Ван со счетом 0:6, 6:3, 10:7.