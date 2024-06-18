Александр Бублик вышел во второй круг одиночного разряда турнира в Германии
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Действующий чемпион соревнований в Галле Бублик в упорной борьбе одержал победу над австралийским теннисистом Максом Пёрселлом (101 АТР) со счетом 7:6, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 26 минут. Бублик 14 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. На счету Пёрселла пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Title Defence Underway 💪@BublikAlexander comes through against Purcell 7-6 6-4#TerraWortmannOpen pic.twitter.com/qkDGncESNM— Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2024
Во втором круге Бублик сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом (44 АТР).
Ранее Александр Бублик одержал победу в парном разряде турнира в Германии.