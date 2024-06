Александр Бублик вышел во второй круг одиночного разряда турнира в Германии

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Действующий чемпион соревнований в Галле Бублик в упорной борьбе одержал победу над австралийским теннисистом Максом Пёрселлом (101 АТР) со счетом 7:6, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Бублик 14 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. На счету Пёрселла пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Title Defence Underway 💪@BublikAlexander comes through against Purcell 7-6 6-4#TerraWortmannOpen pic.twitter.com/qkDGncESNM