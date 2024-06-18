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Александр Бублик вышел во второй круг одиночного разряда турнира в Германии

Александр Бублик вышел во второй круг одиночного разряда турнира в Германии Фото: АТР
В Галле (Германия) проходит травяной турнир серии ATP 500. Казахстанский теннисист Александр Бублик (17 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Действующий чемпион соревнований в Галле Бублик в упорной борьбе одержал победу над австралийским теннисистом Максом Пёрселлом (101 АТР) со счетом 7:6, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Бублик 14 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. На счету Пёрселла пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Бублик сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом (44 АТР). 

Ранее Александр Бублик одержал победу в парном разряде турнира в Германии.

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