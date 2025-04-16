Казахстанский теннисист пробился во второй раунд турнира в США

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В Таллахасси (США) проходит турнир серии Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко вышел во второй круг одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

В первом раунде казахстанец обыграл бразильца Даниэля Дутру Да Сильву со счетом 7:6 (7:2), 6:4. В очном противостоянии Дмитрий сравнял счет (1:1).

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Попко оформил восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13.

За выход в четвертьфинал Попко поспорит с Крисом Родешем (Люксембург, 239 АТР). На этих соревнованиях наш игрок получил пятый номер посева, а в мировом рейтинге идет на 161-й строчке.

Ранее вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко вышел во второй круг турнира АТР-500 в Германии.