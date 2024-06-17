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Бублик одержал победу в парном разряде турнира в Германии и узнал соперника по первому матчу в одиночке

Александр Бублик одержал победу в парном разряде турнира в Германии и узнал соперника по первому матчу в одиночном Фото: АТР
В Галле (Германия) стартовал травяной турнир серии АТР-500. Казахстанский теннисист Александр Бублик (17 АТР) провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре парного турнира первая ракетка Казахстана в дуэте с французским теннисистом Артуром Филсом выиграли у тандема Ариэль Бехар (Уругвай) / Адам Павлашек (Чехия) со счетом 6:4, 7:5.

В одиночном разряде соревнований в Галле Александру Бублику предстоит защищать титул чемпиона. В стартовом раунде казахстанец сыграет с австралийцем Максом Пёрселлом (101 АТР), который в первом раунде квалификации обыграл другого нашего теннисиста Александра Шевченко (6:3, 6:2). В финале отборочного этапа Пёрселл выиграл у испанца Роберто Баутиста Агута со счетом 6:4, 6:4 и вышел в основную сетку состязаний.

Ранее казахстанский теннисист Григорий Ломакин выиграл шестой титул серии ITF в сезоне.

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Бублик Александр 2024 год
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