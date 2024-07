Впервые с 1994 года действующая чемпионка Уимблдона потерпела поражение в первом круге

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Впервые с 1994 года действующая чемпионка Уимблдона завершила защиту титула уже в первом круге.

Подобный случай произошел 30 лет назад со Штеффи Граф. В 1994 году легендарная немецкая теннисистка, будучи действующей чемпионкой, проиграла уже в стартовом круге.

В финале прошлого года Маркета Вондроушова одержала победу над Онс Жабер (Тунис) со счетом 6:4, 6:4.

The win of her life ✨



21-year-old Jessica Bouzas Maneiro beats defending champion Marketa Vondrousova 6-4, 6-2 on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/16PSpOvi0I