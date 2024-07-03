Впервые с 1994 года действующая чемпионка Уимблдона потерпела поражение в первом круге

Второй игровой день Уимблдона ознаменовался громкой сенсацией. Действующая чемпионка женского одиночного разряда и шестая ракетка мира Маркета Вондроушова (Чехия) потерпела поражение от малоизвестной испанки Джессики Бузас Манейро (83 WTA), сообщает Zakon.kz.

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Впервые с 1994 года действующая чемпионка Уимблдона завершила защиту титула уже в первом круге.

Подобный случай произошел 30 лет назад со Штеффи Граф. В 1994 году легендарная немецкая теннисистка, будучи действующей чемпионкой, проиграла уже в стартовом круге.

В финале прошлого года Маркета Вондроушова одержала победу над Онс Жабер (Тунис) со счетом 6:4, 6:4.

The win of her life ✨



21-year-old Jessica Bouzas Maneiro beats defending champion Marketa Vondrousova 6-4, 6-2 on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/16PSpOvi0I — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024

На послематчевой пресс-конференции шестая ракетка мира призналась, что игра против испанки была очень тяжелой.

"У меня смешанные чувства… Мне нравится находиться здесь. Я бы хотела остаться подольше, но сегодня было очень тяжело. Даже если ты не хочешь думать о защите титула, здесь ты думаешь об этом постоянно. Потому что я видела плакаты и все такое. Мое имя повсюду. Это было потрясающее чувство – вернуться на центральный корт. Матч получился действительно тяжелым", – сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (34 WTA) сыграла с немкой Анжеликой Кербер (221 WTA) в первом раунде Уимблдона-2024.