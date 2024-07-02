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Путинцева вслед за Рыбакиной вышла во второй круг Уимблдона
Фото: ktf.kz
2 июля во второй игровой день на Уимблдонском турнире казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (34 WTA) сыграла с немкой Анжеликой Кербер (221 WTA), сообщает Zakon.kz.
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Встреча Путинцевой и Кербер завершилась со счетом 7:5, 6:3.
Ранее сообщалось, что четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина легко прошла во второй круг Уимблдона.
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