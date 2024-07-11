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Новак Джокович приблизился к очередному рекорду в мировом теннисе

Новак Джокович приблизился к очередному рекорду в мировом теннисе Фото: AELTC/Ian Walton
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 13-й раз в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде. Он повторил результат швейцарца Роджера Федерера, являющегося лидером по этому показателю, сообщает Zakon.kz.

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Экс первая ракетка мира Федерер также является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на Уимблдоне. Он выигрывал трофей восемь раз. В случае победы семикратного чемпиона британского "Шлема" Джоковича на Уимблдоне-2024 он догонит швейцарца и по этому показателю.

В полуфинале Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

42-летний Федерер ушел из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера – 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провел в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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