Новак Джокович приблизился к очередному рекорду в мировом теннисе

Экс первая ракетка мира Федерер также является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на Уимблдоне. Он выигрывал трофей восемь раз. В случае победы семикратного чемпиона британского "Шлема" Джоковича на Уимблдоне-2024 он догонит швейцарца и по этому показателю.

В полуфинале Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

Novak Djokovic advances to a record-equalling 13th #Wimbledon semi-final 🇷🇸



The No.2 seed moves into the last four following Alex de Minaur’s withdrawal. pic.twitter.com/MHgBvaq7OB