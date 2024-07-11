Рыбакина и Швёнтек возглавили теннисный топ-рейтинг

Победительница Уимблдона-2022 и четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина делит первое место по количеству полуфиналов в этом сезоне (по семь каждый) с первой ракеткой мира, полькой Игой Швёнтек, сообщает Zakon.kz.

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По информации sportarena.kz, Елена достигала стадии полуфиналов на турнирах WTA-1000 в Мадриде (Испания), Майами (США), Дохе (Катар), а также на WTA-500 в Штутгарте (Германия), Абу-Даби (ОАЭ) и Брисбене (Австралия).

Сегодня, 11 июля, казахстанская спортсменка сыграет за выход во второй в карьере финал Уимблдона. Ее соперницей стала чемпионка "Ролан Гаррос-2021" Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Барборой Крейчиковой в полуфинале Уимблдона.