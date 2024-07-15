Какую позицию занимает Елена Рыбакина после выступления на Уимблдоне-2024

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой четвертую строчку, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка страны Юлия Путинцева после успешного выступления на Уимблдоне поднялась на шесть позиций и теперь занимает 29-е место в рейтинге.

Другая казахстанская теннисистка Зарина Дияс, которая в этом году вернулась в WTA-тур после двухлетней паузы, значительно улучшила свое положение в табели о рангах. После выступления в квалификации Уимблдона Зарина поднялась сразу на 264 строки и теперь занимает 702-е место.

В парном рейтинге Анна Данилина улучшила свое положение на две строчки и теперь занимает 50-ю позицию.

В топ-10 произошли изменения.

Рейтинг WTA от 15 июля:

1. Ига Швёнтек (Польша) – 11285 очков

2. Кори Гауфф (США) – 8173

3. Арина Соболенко (Беларусь) – 7061

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6376

5 (+2). Жасмин Паолини (Италия) – 5518

6 (-1). Джессика Пегула (США) – 4665

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

7 (+1). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4055

8 (+1). Мария Саккари (Греция) – 3925

9 (+2). Даниэль Коллинз (США) – 3702

10 (+22). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3573…

29 (+6). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1756…

445 (+27). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 129…

702 (+264). Зарина Дияс (Казахстан) – 49…

783 (+2). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 38...

871 (+2). Соня Жиенбаева (Казахстан) – 27…

896 (+35). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 25…

944 (+9). Анна Данилина (Казахстан) – 20.

Актуальный рейтинг WTA всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Ранее Елена Рыбакина поднялась на второе место в "чемпионской гонке WTA".

