Какую позицию занимает Елена Рыбакина после выступления на Уимблдоне-2024
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Вторая ракетка страны Юлия Путинцева после успешного выступления на Уимблдоне поднялась на шесть позиций и теперь занимает 29-е место в рейтинге.
Другая казахстанская теннисистка Зарина Дияс, которая в этом году вернулась в WTA-тур после двухлетней паузы, значительно улучшила свое положение в табели о рангах. После выступления в квалификации Уимблдона Зарина поднялась сразу на 264 строки и теперь занимает 702-е место.
В парном рейтинге Анна Данилина улучшила свое положение на две строчки и теперь занимает 50-ю позицию.
В топ-10 произошли изменения.
Рейтинг WTA от 15 июля:
1. Ига Швёнтек (Польша) – 11285 очков
2. Кори Гауфф (США) – 8173
3. Арина Соболенко (Беларусь) – 7061
4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6376
5 (+2). Жасмин Паолини (Италия) – 5518
6 (-1). Джессика Пегула (США) – 4665
7 (+1). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4055
8 (+1). Мария Саккари (Греция) – 3925
9 (+2). Даниэль Коллинз (США) – 3702
10 (+22). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3573…
29 (+6). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1756…
445 (+27). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 129…
702 (+264). Зарина Дияс (Казахстан) – 49…
783 (+2). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 38...
871 (+2). Соня Жиенбаева (Казахстан) – 27…
896 (+35). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 25…
944 (+9). Анна Данилина (Казахстан) – 20.
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Ранее Елена Рыбакина поднялась на второе место в "чемпионской гонке WTA".