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Польская теннисистка Ига Швёнтек расплакалась на интервью после проигрыша

теннисистка Фото: WTA
Первая ракетка мира Ига Швёнтек расплакалась на послематчевом интервью. В 1/2 финала она проиграла седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь и не смогла выйти в финал Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в финал польская теннисистка уступила со счетом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Китайская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). На счету Швёнтек два эйса, четыре двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырех заработанных (75%).

Для польки это первое поражение на кортах "Ролан Гаррос" с 2021 года, а для китаянки – первая победа в личных встречах с Игой (за семь матчей).

Чжэн Циньвэнь стала первой китайской теннисисткой в женском одиночном разряде, которая сыграет в матче за золотые медали Олимпийских игр.

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Ирина Мишура
2024 год Олимпийские игры Теннис Материалы о теннисе
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