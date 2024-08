"Я не могла перестать плакать": экс-вторая ракетка мира поделилась эмоциями после победы на турнире в США

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

В финале соревнований в Вашингтоне Паула Бадоса одержала победу над Мари Боузковой со счетом 6:1, 4:6, 6:4. 26-летняя Бадоса выиграла четвертый титул WTA в карьере, первый – с 2022 года. В мировом рейтинге Паула поднялась с 62-й строчки на 40-ю. На Олимпийских играх в Париже (Франция) Бадоса не играла.

Продолжительность финальной встречи составила 2 часа 31 минуту. За это время Бадоса сделала пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из 18 брейк-пойнтов. На счету Боузковой два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

