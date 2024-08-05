"Я не могла перестать плакать": экс-вторая ракетка мира поделилась эмоциями после победы на турнире в США

Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась эмоциями после победы на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Бадоса выиграла первый титул с 2022 года, сообщает Zakon.kz.

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В финале соревнований в Вашингтоне Паула Бадоса одержала победу над Мари Боузковой со счетом 6:1, 4:6, 6:4. 26-летняя Бадоса выиграла четвертый титул WTA в карьере, первый – с 2022 года. В мировом рейтинге Паула поднялась с 62-й строчки на 40-ю. На Олимпийских играх в Париже (Франция) Бадоса не играла.

Продолжительность финальной встречи составила 2 часа 31 минуту. За это время Бадоса сделала пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из 18 брейк-пойнтов. На счету Боузковой два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За победу в финале Бадоса получила 500 рейтинговых очков и 142 тыс. долларов США призовых. Боузкова за участие в финале получила 325 рейтинговых очков и 87,6 тыс. долларов США.

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"Победа для меня очень много значит. Для меня был трудный день, потому что я очень хотела выиграть этот титул, несмотря ни на что. Было эмоционально. Когда я ушла с корта, много плакала. Просто не могла перестать плакать. Моя команда не знала, что делать, потому что я плакала безостановочно. Я пыталась успокоиться. Слезы помогли мне выпустить эмоции, потому что я очень нервничала. Иногда мне так хочется выиграть, что не могу себя контролировать. В третьем сете я сказала себе: "Паула, это просто сет, отдай все, что у тебя есть". Это сработало, я смогла воспользоваться своими возможностями, и очень горжусь тем, как справилась", – приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.

На корте испанская теннисистка сразу после победы позвонила своему возлюбленному, 11-й ракетке мира Сефаносу Циципасу (Греция).

"Я позвонила своей семье и Стефаносу, потому что знаю, что они всегда готовы помочь мне. У меня были трудные времена. В прошлом году они видели меня в очень подавленном состоянии. Меня бы здесь не было без их поддержки, которую они оказывают мне каждый день, 24 часа в сутки, семь дней в неделю", – сказала Паула.

Ранее были представлены итоги олимпийского турнира по теннису.