Париж-2024: итоги олимпийского турнира по теннису

На Олимпийских играх в Париже завершился теннисный турнир. Zakon.kz подводит итоги соревнований.

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Для Казахстана теннисный турнир Игр в Париже с самого начала был омрачен снятием первой ракетки страны Елены Рыбакиной. Сильнейшая теннисистка Казахстана отказалась от участия в Олимпиаде-2024 из-за плохого самочувствия. 25 июля Рыбакина сделала заявление по поводу отказа от участия в ОИ-2024.

"Дорогие казахстанцы! Мне тяжело сообщать об этом, но, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпиаде в Париже. После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом и, несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт. Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана", – говорится в заявлении.

27 июля с Олимпиады снялась вторая ракетка страны Юлия Путинцева. Теннисистка не смогла выйти на корты "Ролан Гаррос" из-за травмы колена. В ролике спортсменка рассказала о том, что травма, полученная во время Уимблдона, не позволила ей выступить на главном старте четырехлетия. Вместе с командой она приложила все усилия для скорейшего восстановления, прошла всевозможные реабилитации, но не смогла оправиться от травмы.

"У меня колено до сих пор опухшее, хотя я прохожу регулярные физио и мезотерапии, уколы и так далее. Но колено не готово к тому, чтобы играть. Я никогда не подводила свою сборную. Я всегда играла все возможные матчи. И мне было это всегда и в радость, и в честь. И, думаю, все знают, с каким рвением и желанием я играла за сборную Казахстана. Для меня это всегда огромная честь. Но, к сожалению, в этот раз у меня не получается даже просто выйти на корт, и мне от этого безумно больно и тяжело. Я прошу прощение как у команды, так и у федерации тенниса Казахстана, болельщиков. Мне очень тяжело", – заявила Путинцева.

В мужской части турнира Казахстан представляли три Александра – Бублик, Шевченко и Недовесов. В мужском одиночном разряде Бублику и Шевченко не удалось преодолеть первый раунд. Лидер мужской команды Бублик потерпел поражение от американца Тэйлор Фритц, занимающего 11-е место в мировом рейтинге (4:6, 4:6). Вторая ракетка страны Шевченко проиграл Якубу Меншику из Чехии со счетом 3:6, 4:6.

В мужском парном разряде Бублик и Недовесов уступили бразильскому тандему Тьяго Монтейро / Тьяго Уайлд со счетом 4:6, 4:6.

Фото: ФТК

После завершения выступления на Играх в Париже Бублик обратился к казахстанским болельщикам.



"Тяжело оценивать матч. Безусловно, у нас были шансы. Мы имели несколько брейк-поинтов. Однако по итогу, к сожалению, ни один из них не реализовали. Это – теннис. Что сказать? Очень обидно, что не смогли принести не то, что медали – победу. От себя хочу обратиться к казахстанцам, попросить прощения за то, что не смог выиграть даже пару матчей, не говоря уже о медали. Мне очень некомфортно", – говорится в заявлении теннисиста.

Он отметил, что обычно не играет в парном разряде с Александром Недовесовым.

"Мы не играем с Сашей в парном разряде. Если не ошибаюсь, последний раз это было в 2022 году в Глазго. Здесь успели провести пару тренировок. Выиграли один тренировочный сет. Сложно судить. Я в последнее время в парном разряде практически не играю. Нет с ним сыгранности. Однако отмечу, что это не оправдание. Мы должны были как минимум обыграть сегодняшних оппонентов", – добавил Бублик.

Главная сенсация теннисного турнира в Париже

Громкой сенсацией Игр-2024 стало поражение лидера мирового рейтинга среди женщин Иги Швёнтек. Польская теннисистка, которая являлась главной претенденткой на "золото" проиграла на стадии 1/2 финала китаянке Чжэн Циньвэнь (7 WTA) со счетом 2:6, 5:7. Для польки это было первое поражение на кортах "Ролан Гаррос" с 2021 года, а для китаянки – первая победа в личных встречах с Игой (за семь матчей).

Чжэн Циньвэнь стала первой китайской теннисисткой в женском одиночном разряде, которая претендовала на медали Олимпийских игр. В итоге Чжэн Циньвэнь выиграла золотую медаль. В финале женского одиночного разряда она одержала победу над Донной Векич из Хорватии со счетом 6:2, 6:3. Стоит отметить, в матче третьего круга с американкой Эммой Наварро Чжэн отыграла матчбол.

А в игре за "бронзу" Ига Швёнтек обыграла словачку Анну-Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:1. Таким образом, Ига Швёнтек вошла в историю как первая польская теннисистка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх.

Фото: ITF

В женском парном разряде призерами стали:



1 место – Жасмин Паолини / Сара Эррани (Италия)

2 место – Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия)

3 место – Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Фото: ITF

Карьерный "Золото шлем" Новака Джоковича



В мужском одиночном разряде в финале встретились 37-летний Новак Джокович (2 АТР) и 21-летний испанец Карлос Алькарас (3 АТР), для которого это были дебютные Олимпийские игры. Сербский игрок в упорной борьбе одолел третью ракетку мира со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Фото: ITF

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).



Таким образом, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" оформил карьерный "Золотой Шлем". Джокович выиграл все четыре турнира "Большого шлема" (Открытый чемпионат Австралии, "Ролан Гаррос", Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото. Он стал пятым игроком в истории, выигравшим все турниры "Большого шлема" и Олимпиаду. Ранее это удавалось Андре Агасси, Штеффи Граф, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс.

Новак стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с момента его возвращения на ОИ в 1988-м (37 лет 74 дня). По окончании матча Новак Джокович не смог сдержать эмоций и расплакался. Он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки.

Теперь Джокович является самым титулованным теннисистом в мужском одиночном разряде.

Фото: АТР

Бронзовым призером Олимпийских игр в Париже стал 16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти. В матче за третье место Музетти в трех сетах обыграл 19-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 1:6, 6:3.



В мужском парном разряде призерами стали:



1 место – Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия)

2 место – Остин Крайчек / Раджив Рам (США)

2 место – Тейлор Фритц / Томми Пол (США).

В смешанном разряде (микст) призерами стали:

1 место – Катержина Синякова / Томаш Махач (Чехия)

2 место – Ван Синьюй / Чжан Чжичжэнь (Китая)

3 место – Габриэла Дабровски / Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Ранее Новак Джокович заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх 2028 года.