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Два американских теннисиста вышли в полуфинал "Шлема" впервые за 19 лет: результаты 1/4 мужского турнира

Два американских теннисиста вышли в полуфинал &quot;Шлема&quot; впервые за 19 лет. Результаты 1/4 мужского турнира Фото: usopen.org
В ночь с 3 на 4 сентября на Открытом чемпионате США прошли матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде, по итогам которых определились первые участники полуфинала. Представлены видеообзоры игр, сообщает Zakon.kz.

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На US Open 2024 определился первый полуфинал в мужском одиночном разряде. За выход в финал поборются два американских теннисиста – 12-я ракетка мира Тейлор Фритц и 20-й номер рейтинга Фрэнсис Тиафо.

Впервые с 2005 года в полуфинале турнира "Большого шлема" сыграют два представителя США. На US Open 2005 путевку в финал разыгрывали Робби Джинепри и бывшая первая ракетка мира Андре Агасси. Тогда победу одержал Агасси, но в финале уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Результаты матчей 1/4 финала (мужчины, одиночный разряд)

Тейлор Фритц (США) – Александр Зверев (Германия) – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Фрэнсис Тиафо (США) – Григор Димитров (Болгария) – 6:3, 7:6 (7:5), 6:3, 4:1 (отказ Димитрова).

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Как сообщает пресс-служба турнира, это первый случай за последние 18 лет, когда в финале мужского одиночного турнира US Open сыграет теннисист из Соединенных Штатов Америки. В 2006 году финалистом Открытого чемпионата США стал американец Эдди Роддик, который уступил в матче за титул швейцарцу Роджеру Федереру (2:6, 6:4, 5:7, 1:6).

Ранее в женском одиночном разряде US Open определилась первая полуфинальная пара. 


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