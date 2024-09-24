Казахстанские юниорки стали бронзовыми призерами командного чемпионата Азии

В Шымкенте завершился финальный этап ATF 12&U Team Competition, сообщает Zakon.kz.

В турнире приняли участие 12 сильнейших сборных мальчиков и девочек из Азии: Казахстан, Китай, Республика Корея, Иран, Таиланд, Китайский Тайбэй, Индия, Вьетнам, Сирия, Пакистан, Саудовская Аравия, Ливан, Индонезия Узбекистан, Шри-Ланка, Филиппины.

По итогам соревнований, которые длились неделю, наши девушки во главе с капитаном Зариной Джумаджановой заняли третье место. В матче за бронзу казахстанки обыграли одну из сильнейших сборных Азии – команду Китая со счетом 2:1.

Чемпионкой турнира стала сборная Кореи, обыгравшая Китайский Тайбэй со счетом 3:0.

У мальчиков победа сенсационно досталась команде Индонезии, которая разгромила Корею – 3:0. Бронза на счету Китайского Тайбея. Казахстанцы заняли пятое место.

Ранее сильнейшая парница Казахстана Анна Данилина выиграла 11-й трофей в карьере под эгидой WTA.