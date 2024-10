Официально: Бублик, Фис и Коболли снялись с АТР-250 в Алматы

Выбывших теннисистов заменят Александар Вукич (Австралия, 91 АТР), Даниэль Таро (Япония, 93 АТР) и Доминик Штрикер (Швейцария, 322 АТР).

Almaty Open пройдет с 13 по 20 октября на Almaty Arena в Алматы. Призовой фонд турнира составит более миллиона долларов ($1,117,465). Матчи будут проходить в две сессии – дневную и вечернюю.

Almaty update:

OUT: Fils, Bublik, Cobolli

IN: Daniel, Vukic, Stricker

Next: Coric