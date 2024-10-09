Официально: Бублик, Фис и Коболли снялись с АТР-250 в Алматы

Фото: АТР

По состоянию здоровья и из-за полученных травм на турнир АТР-250 Almaty Open не смогут приехать француз Артур Фис, итальянец Флавио Каболли и первая ракетка Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

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