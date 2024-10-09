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Официально: Бублик, Фис и Коболли снялись с АТР-250 в Алматы

Бублик, Фис и Коболли снялись с АТР-250 в Алматы Фото: АТР
По состоянию здоровья и из-за полученных травм на турнир АТР-250 Almaty Open не смогут приехать француз Артур Фис, итальянец Флавио Каболли и первая ракетка Казахстана Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Выбывших теннисистов заменят Александар Вукич (Австралия, 91 АТР), Даниэль Таро (Япония, 93 АТР) и Доминик Штрикер (Швейцария, 322 АТР).

Almaty Open пройдет с 13 по 20 октября на Almaty Arena в Алматы. Призовой фонд турнира составит более миллиона долларов ($1,117,465). Матчи будут проходить в две сессии – дневную и вечернюю.

Ранее Александр Бублик потерпел поражение на старте "Мастерса" в Шанхае.

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