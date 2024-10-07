Александр Бублик потерпел поражение на старте "Мастерса" в Шанхае

В Шанхае (Китай) проходит турнир ATP-1000 (хард). Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана получил 23-й номер посева на "Мастерсе" в Шанхае и начинал свой путь со второго раунда, пропуская первый.

Во втором круге он встретился с россиянином Романом Сафиуллиным, который в первом раунде обыграл другого казахстанца Бейбита Жукаева (7:6, 6:4).

Первая ракетка страны также не смог пройти Романа Сафиуллина, проиграв в двух партиях 4:6, 2:6.

Таким образом, для Александра Бублика азиатская серия турниров складывается неудачно. Неделей ранее он уже в первом круге АТР-500 China Open в Пекине уступил итальянцу Флавио Коболли. До этого, на АТР-250 Chengdu Open, проиграл в 1/4 финала местному теннисисту Цзюнчэну Шану.

Ранее в первом раунде парного разряда "тысячника" в Шанхае Бублик в дуэте с американцем Фрэнсисом Тиафо проиграл мексиканцу Сантьяго Гонсалесу и французу Эдуарду Роже-Васслену со счетом 2:6, 2:6.