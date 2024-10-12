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Воспитанник казахстанской школы тенниса Зангар Нурланулы вышел в финал международного турнира

Зангар Нурланулы вышел в финал международного турнира Фото: ФТК
В Шымкенте определились финалисты юниорского турнира серии ITF J200 Shymkent Open, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы (149 ITF Juniors) в полуфинале разгромил представителя Индии Сентхила Кумара (102 ITF Juniors) со счетом 6:1, 6:2.

В решающем матче за заветный трофей казахстанец сыграет против третьего сеянного турнира, серба Николы Йовича (95 ITF Juniors).

Ранее Зангар стал финалистом турнира ITF Juniors J200 в Фергане (Узбекистан).


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Пахита Амири
Казахстан Шымкент 2024 год
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