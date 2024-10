Юлия Путинцева упустила матчбол в игре за выход в полуфинал турнира в Нинбо

Вторая ракетка Казахстана в упорной борьбе проиграла россиянке Дарье Касаткиной (11 WTA) со счетом 4:6, 6:1, 6:7 (6:8).

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. На счету Юлии три эйса, две двойные ошибки и шесть выигранных брейк-пойнтов из семи. Россиянка один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Стоит отметить, что Путинцева упустила двойной матчбол на решающем тай-брейке.

Соперницей Касаткиной в полуфинальном матче соревнований в Нинбо станет победительница встречи между бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей и испанкой Паулой Бадосой.

Kasatkina coming up CLUTCH ✊



Saving two match points in the deciding-set tiebreak, @DKasatkina outdoes Putintseva to advance to the Ningbo semifinals!#NingboOpen pic.twitter.com/gZrp83mc9e