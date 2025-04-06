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Все о теннисе

Казахстанский теннисист прошел в финал престижного турнира в Мексике

Теннис, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 07:30 Фото: Instagram/dmitrypopko
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (175-я ракетка мира) сразится за титул серии ATP Challenger в мексиканском городе Морелос, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале мужского одиночного разряда Дмитрий обошел представителя Канады Алексиса Галарно (162-я ракетка мира) в двух сетах – 6:2, 7:5.

Матч продолжался один час и 20 минут. За это время Попко сделал шесть подач навылет и реализовал три брейк-поинта из шести. На счету Галарно два эйса и столько же двойных ошибок.

В финале 28-летний казахстанский теннисист встретится с победителем пары Рафаэль Джодар (Испания) – Марк-Андреа Хусслер (Швейцария).

На прошлой неделе Дмитрий Попко во второй раз в карьере выиграл титул "Челленджер" в одиночном разряде.

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