Бублик допустил роковые ошибки в борьбе за выход в финал квалификации "Мастерса" в Монако

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в финал квалификации "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). В полуфинале он уступил сербу Душану Лайовичу со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 0:6, сообщает Zakon.kz.

В рамках встречи Бублик четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Лайовича один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В финале квалификации Лайович встретится со своим соотечественником Ласло Джере.

Турнир в Монте-Карло пройдет с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, какие места занимают казахстанские теннисисты в обновленном рейтинге АТР.