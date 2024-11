Впервые в истории Итогового турнира в сетке нет ни одного игрока с одноручным бэкхендом

10 ноября в Турине (Италия) стартовал Итоговый чемпионат АТР (АТР Finals-2024). В турнире принимают участие восемь сильнейших теннисистов сезона.

Янник Синнер (Италия), Даниил Медведев (Россия), Тейлор Фриц (США) и Алекс де Минор (Австралия) попали в группу "Илие Настасе".

Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Каспер Рууд (Норвегия) и Андрей Рублёв (Россия) стали участниками группы "Джона Ньюкомба".

Все игроки АТР Finals-2024 производят удар слева двумя руками (двуручный бэкхенд).

