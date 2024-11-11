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Впервые в истории Итогового турнира в сетке нет ни одного игрока с одноручным бэкхендом
Фото: АТР
Впервые за 54-летнюю историю Итогового турнира ATP в сетке соревнований нет ни одного игрока с одноручным бэкхендом (удар слева), сообщает Zakon.kz.
10 ноября в Турине (Италия) стартовал Итоговый чемпионат АТР (АТР Finals-2024). В турнире принимают участие восемь сильнейших теннисистов сезона.
Янник Синнер (Италия), Даниил Медведев (Россия), Тейлор Фриц (США) и Алекс де Минор (Австралия) попали в группу "Илие Настасе".
Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Каспер Рууд (Норвегия) и Андрей Рублёв (Россия) стали участниками группы "Джона Ньюкомба".
Все игроки АТР Finals-2024 производят удар слева двумя руками (двуручный бэкхенд).
The wait is over 🙌— ATP Tour (@atptour) November 10, 2024
Action kicks off today from Turin 🇮🇹 #NittoATPFinals pic.twitter.com/gwcc5RPRVl
Ранее были представлены результаты матчей АТР Finals-2024 за 10 ноября.
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