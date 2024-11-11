Впервые в истории Итогового турнира в сетке нет ни одного игрока с одноручным бэкхендом

Фото: АТР

Впервые за 54-летнюю историю Итогового турнира ATP в сетке соревнований нет ни одного игрока с одноручным бэкхендом (удар слева), сообщает Zakon.kz.

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